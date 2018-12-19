ВТБ Банк ликвидируют - решение НБУ

19 декабря, 2018, 11:33

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии ВТБ Банка украинской дочки одноименного российского банка

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина".

"Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка об отзыве лицензии вчера (во вторник - Еспресо) принял соответствующее решение, и сегодня мы входим в ВТБ Банк как ликвидатор", - сообщили агентству в пресс-службе фонда в среду, 19 декабря.



