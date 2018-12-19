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ВТБ Банк ликвидируют - решение НБУ


фото: finclub
Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии ВТБ Банка украинской дочки одноименного российского банка

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина".

"Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка об отзыве лицензии вчера (во вторник - Еспресо) принял соответствующее решение, и сегодня мы входим в ВТБ Банк как ликвидатор", - сообщили агентству в пресс-службе фонда в среду, 19 декабря.


 

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