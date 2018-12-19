ВТБ Банк ликвидируют - решение НБУ
19 декабря, 2018, 11:33
Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии ВТБ Банка украинской дочки одноименного российского банка
Об этом сообщает " Интерфакс-Украина".
"Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка об отзыве лицензии вчера (во вторник - Еспресо) принял соответствующее решение, и сегодня мы входим в ВТБ Банк как ликвидатор", - сообщили агентству в пресс-службе фонда в среду, 19 декабря.
- Напомним, к лету российский банк ВТБ планировал закрыть почти все офисы в Украине и рассчитаться с клиентами.
- В понедельник, 5 ноября, украинское подразделение российского "ВТБ Банка" ввело комиссии и лимиты на снятие наличных.
- 27 ноября российский Центробанк сообщил, что банк "ВТБ" ошибочно занял Центральноафриканской республике (ЦАР) $ 12 млрд .
- В начале декабря Глава НБУ Яков Смолий заявил, что не видит перспектив для работы банков с российским государственным капиталом в Украине .
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-