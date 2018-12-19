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Волкер согласился с Порошенко относительно необходимости санкций против России за агрессию на море

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером

Об этом сообщает сайт президента.

Стороны обсудили последствия акта агрессии России в Азово-Керченской акватории и существующие угрозы для региональной безопасности.

Волкер и Порошенко выразили уверенность в том, что международные санкции против России и перспективы их усиления, в том числе за агрессию в Керченском проливе, остаются важным элементом мирного урегулирования.

Кроме того, стороны скоординировали позиции для продолжения давления на Россию, подчеркнули необходимость освобождения захваченных моряков, обсудили последнее развитие событий на Донбассе, развертывание миссии ООН, а также перспективы стратегического партнерства между Украиной и США.

 

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