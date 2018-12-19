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В индийском храме прихожане отравились обрядовой пищей: 15 погибших


фото: REUTERS
В Нью-Дели, Индия, от острого отравления на одной из религиозных церемоний погибли 15 человек

Об этом сообщает TRT World со ссылкой на местную полицию.

"Токсический пестицид, попав в обрядовую пищу в храме, стал причиной смерти не менее 15 человек", - сообщили в полиции.

Начальник полиции округа Чамараджанагар заявил, что считает причиной этого отравленное блюдо - рис с овощами - прасад.

По данным правоохранительных органов, лабораторные исследования показали наличие в образцах пищи монокротофоса - пестицида, что разрушает нервную систему.

29 человек из госпитализированных находятся в критическом состоянии.

Правительство штата Карнатака пообещало ближайшим родственникам погибших компенсационную выплату, эквивалентную 7 тысячам долларов.

После употребления обрядовой пищи в храме в штате Карнатака более 100 человек были госпитализированы.

Сейчас полиция выясняет, как яд попал в пищу.

"Мы задержали несколько человек и осуществляем дальнейшие следственные действия", - отметили там.

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