В индийском храме прихожане отравились обрядовой пищей: 15 погибших
Об этом сообщает TRT World со ссылкой на местную полицию.
"Токсический пестицид, попав в обрядовую пищу в храме, стал причиной смерти не менее 15 человек", - сообщили в полиции.
Начальник полиции округа Чамараджанагар заявил, что считает причиной этого отравленное блюдо - рис с овощами - прасад.
По данным правоохранительных органов, лабораторные исследования показали наличие в образцах пищи монокротофоса - пестицида, что разрушает нервную систему.
29 человек из госпитализированных находятся в критическом состоянии.
Правительство штата Карнатака пообещало ближайшим родственникам погибших компенсационную выплату, эквивалентную 7 тысячам долларов.
После употребления обрядовой пищи в храме в штате Карнатака более 100 человек были госпитализированы.
Сейчас полиция выясняет, как яд попал в пищу.
"Мы задержали несколько человек и осуществляем дальнейшие следственные действия", - отметили там.
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