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В столице маршрутка влетела в дерево. Есть пострадавшие

В Святошинском районе Киева маршрутный автобус вылетел с дороги и врезался в дерево

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Согласно словам водителя, на дорогу выбежал пешеход и, пытаясь избежать наезда, водитель вывернул руль вправо.

Однако не справился с управлением, сбил мужчину и въехал в дерево.

Врачи "скорой" госпитализировали пешехода, водителя автобуса и женщину-пассажира.

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