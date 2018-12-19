В столице маршрутка влетела в дерево. Есть пострадавшие
19 декабря, 2018, 07:45
В Святошинском районе Киева маршрутный автобус вылетел с дороги и врезался в дерево
Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .
Согласно словам водителя, на дорогу выбежал пешеход и, пытаясь избежать наезда, водитель вывернул руль вправо.
Однако не справился с управлением, сбил мужчину и въехал в дерево.
Врачи "скорой" госпитализировали пешехода, водителя автобуса и женщину-пассажира.
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