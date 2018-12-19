В штате Вашингтон торнадо за час вырывал линии электропередач и разрушил крыши домов
19 декабря, 2018, 16:28
В результате торнадо пострадали два города: Сиэтл и Порт-Очард
Об этом сообщает The Weather Channel .
Непогода длилась час, однако успела оборвали линии электропередач, с корнем повырывать деревья и снести крыши домов.
Торнадо является крайне редким для данной местности и очень редко возникает в декабре. Пострадавших нет. Местные жители успели найти укрытие.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-