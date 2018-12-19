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В штате Вашингтон торнадо за час вырывал линии электропередач и разрушил крыши домов

В результате торнадо пострадали два города: Сиэтл и Порт-Очард

Об этом сообщает The Weather Channel .

Непогода длилась час, однако успела оборвали линии электропередач, с корнем повырывать деревья и снести крыши домов.

Торнадо является крайне редким для данной местности и очень редко возникает в декабре. Пострадавших нет. Местные жители успели найти укрытие.

 

 

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