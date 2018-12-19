В российском городе снег покрасили в белый. Чтобы казался чистым

19 декабря, 2018, 13:50

В городе Мыски в Кемеровской области коммунальные службы покрасили снежную горку белой краской, чтобы снег казался чище

Об этом сообщает российский канал NK-TV.

Местная жительница заметила, что снежные горки, которые построили организаторы новогодних праздников в городском центре культуры, окрашенные в белый цвет. Если прикоснуться к стенкам сооружения, на пальцах остаются следы невысохшей краски.

По информации канала, горки покрасили, чтобы на снегу не было заметно угольной пыли от разрезов, которые находятся недалеко от города.

На момент написания новости, в пресс-службе администрации города сообщили, что краску уже счистили и теперь на горке можно кататься.