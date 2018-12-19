В России заявили, что "нормандская встреча" не имеет смысла
19 декабря, 2018, 11:35
Встреча "нормандской четверки" на данный момент не имеет смысла, так как не выполнены обязательные условия для ее проведения
Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин, сообщают российские СМИ.
Он отметил, что в перспективе встреч "нормандской четверки" на уровне президентов или министров иностранных дел не планируется, однако это не означает, что данный формат потерял актуальность.
"Встреча ради самой встречи никому сегодня не нужна", - подчеркнул он.
- Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о встрече стран "нормандской четверки" в Берлине для обсуждения ситуации в Черном море.
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