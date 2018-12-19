 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В России заявили, что "нормандская встреча" не имеет смысла


фото: sputniknews
Встреча "нормандской четверки" на данный момент не имеет смысла, так как не выполнены обязательные условия для ее проведения

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин, сообщают российские СМИ.

Он отметил, что в перспективе встреч "нормандской четверки" на уровне президентов или министров иностранных дел не планируется, однако это не означает, что данный формат потерял актуальность.

"Встреча ради самой встречи никому сегодня не нужна", - подчеркнул он.

 

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать