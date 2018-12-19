В польской Лодзе ввели украинский язык в 737 билетоматах

19 декабря, 2018, 12:48

С 18 декабря в автоматах по продаже билетов на общественный транспорт польского города Лодзь ввели обслуживание на украинском языке

Об этом сообщает Transport Publiczny .

Украинский язык появился в 737 мобильных билетоматах, установленных на транспортных средствах города.

Украинский язык доступен рядом с другими иностранными языками - английским и немецким. Кроме того, в течение двух недель украинский язык появится в 21 стационарном билетном автомате.

На сайте города Лодзь сообщается, что 21% заявок на покупку абонементов для общественного транспорта поступают от иностранцев, среди которых 75-80% - украинцы.