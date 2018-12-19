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В Литве задержали ряд политиков за шпионаж в пользу России


фото: delfi
Правоохранительные органы Литвы задержали по подозрению в шпионаже в пользу России целый ряд лиц, связанных с несколькими непарламентскими партиями

Об этом со ссылкой на генерального прокурора Эвалдаса Пашилиса передает DELFI .

Среди задержанных значится, в частности, бывший председатель Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис, при задержании которого были обнаружены доказательства, подтверждающие сбор информации по заказу российских спецслужб.

"Задержан гражданин Литвы, известный в обществе Альгирдас Палецкис. Есть и другие задержанные", - рассказал Пашилис.

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Точное количество задержанных генпрокурор не назвал, однако, по данным генкомиссара Литвы Линаса Пярнаваса, среди них есть гражданин России.

"Если бы эта сеть не была раскрыта, думаю, Литве грозила бы серьезная опасность", - добавил он.

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