В Киеве зажгли главную елку Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ
19 декабря, 2018, 19:25
В среду, 19 декабря, на Софийской площади в Киеве официально зажгли главную елку Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Празднование по случаю открытия главной елки и дня Святого Николая началось в 18:00.
В программе праздника: концерт, первый поезд желаний "Полярный Экспресс", несколько фотозон, магический туннель, новогодне-рождественская сувенирная ярмарка, зона сладостей, сказочная аллея чудес.
Фото Виктории Руденко
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