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В Киеве зажгли главную елку Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

В среду, 19 декабря, на Софийской площади в Киеве официально зажгли главную елку Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Празднование по случаю открытия главной елки и дня Святого Николая началось в 18:00.

В программе праздника: концерт, первый поезд желаний "Полярный Экспресс", несколько фотозон, магический туннель, новогодне-рождественская сувенирная ярмарка, зона сладостей, сказочная аллея чудес.

Фото Виктории Руденко

 

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