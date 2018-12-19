В Киеве столкнулись четыре авто. Один водитель в тяжелом состоянии

19 декабря, 2018, 07:23

На Харьковской площади в масштабном столкновении четырех авто тяжелые травмы получил один из водителей

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

По словам свидетелей происшествия, автомобиль такси Renault выехал со стороны Харьковского шоссе на круговой перекрёсток, вроде бы, на запрещающий сигнал светофора и протаранил в бок Audi A3, который двигался из Бориспольского шоссе.

От удара Audi A3 отбросило на Audi A6 и Opel.

Водитель такси от удара вылетел из автомобиля на дорогу. Его в тяжелом состоянии без сознания госпитализировали врачи "скорой". Другие водители, несмотря на травмы, от госпитализации отказались.