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В Киеве пьяный водитель BMW протаранил авто и пытался скрыться

В Киеве на проспекте Победы легковушка BMW на скорости протаранила легковушку Skoda, которая двигалась в попутном направлении

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Авария произошла в ночь на 19 декабря возле станции метро "Берестейская". После столкновений водитель BMW пытался бежать, однако в нескольких километрах беглеца задержали. Впрочем, мужчина за рулем немецкого авто решил не сдаваться, потому патрульным пришлось надеть на него наручники.

К счастью, в ДТП люди не пострадали. Вероятной причиной ДТП и агрессивного поведения водителя BMW было алкогольное опьянение, что подтверждают свидетели происшествия. Окончательные выводы относительно этого предоставит нарколог.

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