В Киеве презентовали результаты национального конкурса проектов по корпоративной социальной ответственности

19 декабря, 2018, 11:24

На награждении конкурса победителей программ по корпоративной социальной ответственности представили 22 проекта представителей украинского бизнеса

Они посвящены поддержке и развитию общества. С каждым годом качество проектов повышается, а средства, которые на них выделяют крупные компании, увеличиваются вдвое. Оператор государственных лотерей "М.С.Л." уже в третий раз представляет свои проекты в рамках национального конкурса кейсов. Так, в 2016 году компания представляла проект, посвященный строительству и развитию Универсального учебно-тренировочного центра зимних видов спорта "Льодограй" (Богуслав, Киевская область). В прошлый раз компания акцентировала свое внимание на поддержке кинематографа и Киевского международного кинофестиваля "Молодость". А в этом году взяла под опеку детскую футбольную команду 2007 года рождения киевской комплексной детско-юношеской спортивной школы №15, обеспечив полную экипировку и трансфер маленьким спортсменам на международный турнир в Нидерландах, где ребята получили серебро.

"Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день спорт больших достижений в Украине находится на достаточно невысоком уровне. И последние Олимпиады - зимние, летние - яркие примеры этому. И в то же время мы понимаем, что спорт больших достижений начинается именно с детского спорта" , - отмечает директор по маркетингу компании "М.С.Л." Павел Вайсера

Интересно, что именно благодаря этому проекту была создана корпоративная футбольная команда "М.С.Л.", которая сейчас имеет возможность регулярно тренироваться на локациях КДЮСШ №15 под руководством заслуженного тренера Украины Александра Пасеки, а профессиональными спарринг-партнерами выступают подопечные футболисты.

Осенью же новая корпоративная футбольная команда "М.С.Л." приняла участие в благотворительном турнире по мини-футболу "Кубок открытых сердец-2018", которую организовала Всеукраинская благотворительная организация "Даун Синдром", а маленькие спортсмены из КДЮСШ №15 провели мастер-класс для особых детей и сыграли с ними в футбол. И таким образом удалось совместить сразу два социальных проекта «М.С.Л.».

Как результат, оператор государственных лотерей "М.С.Л" завоевал награду в номинации "Лучший корпоративный вклад в цель устойчивого развития №3: обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию населения всех возрастов". Как говорят в компании, на этом они не собираются останавливаться, ведь социально-ответственный бизнес меняет страну к лучшему непрерывно.