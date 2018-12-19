В Германии задержали россиянина, который вывозил "санкционные" компоненты для ракет
19 декабря, 2018, 14:40
Немецкие правоохранители задержали в районе города Карлсруэ на юго-западе страны россиянина, подозреваемого в вывозе оборудования, используемого в сфере авиационной и космической промышленности
Об этом со ссылкой на генеральную прокуратуру Германии передает агентство Associated Press .
Как сообщается, в настоящее время следствию известно о как минимум двух случаях, когда 68-летний подозреваемый Владимир Д. передавал неким "получателям из военной сферы" оборудование, недоступное России из-за введенных против нее ограничительные меры.
Стоимость указанных товаров оценивается в 1,7 млн евро.
В случаи, если вина задержанного будет доказана, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.
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