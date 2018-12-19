В ЕС запретят одноразовые пластиковые изделия
Об этом сообщает Европейская правда .
"ЕС принимает меры для уменьшения загрязнения пластиком путем введения новых жестких ограничений на определенные одноразовые пластиковые изделия", - говорится в сообщении Европарламента.
Новые правила запрещают использование некоторых выплавленных пластиковых изделий, для которых существуют альтернативы. Кроме того, введут конкретные меры для уменьшения использования пластиковых изделий, которые пользуются наибольшей популярностью:
- пластиковых столовых приборов (вилки, ножи, ложки и палочки для еды);
- пластиковые тарелки и соломинки;
- пищевые контейнеры из пенополистирола;
- контейнеры и чашки для напитков из пенополистирола;
- ватные палочки из пластика.
Сообщается, что пластиковые изделия, которые легко будет заменить, запретят уже до 2021 года. Страны-члены ЕС также должны будут по состоянию к 2025 году перерабатывать 90% пластиковых бутылок, а производители напитков должны будут принимать финансовое участие в переработке.
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