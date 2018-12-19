Украинский интернет-магазин продавал книгу о террористе "ДНР" Прилепине
Об этом сообщает издание InfoResist.
Продавалась книга русского писателя и бывшего советника погибшего главы "ДНР" Александра Захарченко Захара Прилепина.
"Книга "Захар", выпущенная к его сорокалетию - не биография, время которой еще не наступило, но - "литературный портрет": книги писателя как часть его (и общей) почвы и судьбы; путешествие по литературе героя Прилепина и сопутствующих ей стихиям - Родине, Семье и Революции ", - говорится в аннотации к товару.
В "Розетке" объяснили появление книги в продаже "ошибкой модерации".
Страницу с товаром удалили.
А в єтовремя сам Захар Прилепин хвастается в Facebook тем, что о нем начали писать украинские СМИ.
Rozetka торговал книгой о террориста Прилепин https://t.co/pzDK1gFR7m pic.twitter.com/fatmaW2mEc- InfoResist (@InfoResist) 19 декабря 2018
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