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Украинский интернет-магазин продавал книгу о террористе "ДНР" Прилепине

На торговой площадке Rozetka.ua продавали книгу о бойце "ДНР" Захара Прилепина

Об этом сообщает издание InfoResist.

Продавалась книга русского писателя и бывшего советника погибшего главы "ДНР" Александра Захарченко Захара Прилепина.

"Книга "Захар", выпущенная к его сорокалетию - не биография, время которой еще не наступило, но - "литературный портрет": книги писателя как часть его (и общей) почвы и судьбы; путешествие по литературе героя Прилепина и сопутствующих ей стихиям - Родине, Семье и Революции ", - говорится в аннотации к товару.

В "Розетке" объяснили появление книги в продаже "ошибкой модерации".

Страницу с товаром удалили.

А в єтовремя сам Захар Прилепин хвастается в Facebook тем, что о нем начали писать украинские СМИ.

 

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