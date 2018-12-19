Украина имеет последний шанс в этом году добиться от России обмена пленными
19 декабря, 2018, 11:44
Украинская сторона на последней в этом году минской встрече будет требовать немедленного освобождения заложников
Об этом сообщила Ирина Геращенко - представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе в Facebook.
Освобождение заложников Украина предлагает в формате 23 на 23 (осужденные россияне в обмен на украинских политзаключенных Кремля) и 66 на 19 (осужденные боевики на пленных на Донбассе украинцев).
Украина предлагает провести обмен 27 декабря.
- Напомним, что оккупанты передали 42 заключенных украинцев для отбывания срока наказания на территории Украины.
- Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Россия в Минске отказала Украине в предложении по обмену пленными до конца года .
- На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 19 декабря украинская сторона снова будет предлагать варианты освобождения заключенных и пленных.
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