Украина имеет последний шанс в этом году добиться от России обмена пленными

19 декабря, 2018, 11:44

Украинская сторона на последней в этом году минской встрече будет требовать немедленного освобождения заложников

Об этом сообщила Ирина Геращенко - представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе в Facebook.

Освобождение заложников Украина предлагает в формате 23 на 23 (осужденные россияне в обмен на украинских политзаключенных Кремля) и 66 на 19 (осужденные боевики на пленных на Донбассе украинцев).

Украина предлагает провести обмен 27 декабря.