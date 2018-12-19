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Украина имеет последний шанс в этом году добиться от России обмена пленными


фото: rada.gov.ua
Украинская сторона на последней в этом году минской встрече будет требовать немедленного освобождения заложников

Об этом сообщила Ирина Геращенко - представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе в Facebook.

Освобождение заложников Украина предлагает в формате 23 на 23 (осужденные россияне в обмен на украинских политзаключенных Кремля) и 66 на 19 (осужденные боевики на пленных на Донбассе украинцев).

Украина предлагает провести обмен 27 декабря.

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