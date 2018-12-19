Украина просит ОБСЕ установить постоянный пункт мониторинга в Керчи
Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
"На ТКГ Марчук обратился к ОБСЕ с предложением немедленно начать постоянный мониторинг ситуации безопасности в акватории Керченского пролива, Азовского и Черного морей, напомнив, что мандат СММ ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины, следовательно, и на Крым, и на участки украино-российской границы. И предложил установить постоянный пункт мониторинга СММ ОБСЕ в Керчи. Россияне вели себя как всегда", - написала она.
Геращенко напомнила, что на прошлом заседании представитель РФ в ТКГ Грызлов, как только подняли вопрос Азова и немедленного освобождения моряков, вышел из заседания.
"На этот раз вообще не приехал, потому что нечего отвечать на очевидные вопросы. Поэтому РФ была представлена другими дипломатами", - написала она.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
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