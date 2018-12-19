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Украина просит ОБСЕ установить постоянный пункт мониторинга в Керчи


фото: osce.org
Украина обратилась к ОБСЕ с предложением немедленно начать постоянный мониторинг ситуации безопасности в акватории Керченского пролива

Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"На ТКГ Марчук обратился к ОБСЕ с предложением немедленно начать постоянный мониторинг ситуации безопасности в акватории Керченского пролива, Азовского и Черного морей, напомнив, что мандат СММ ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины, следовательно, и на Крым, и на участки украино-российской границы. И предложил установить постоянный пункт мониторинга СММ ОБСЕ в Керчи. Россияне вели себя как всегда", - написала она.

Геращенко напомнила, что на прошлом заседании представитель РФ в ТКГ Грызлов, как только подняли вопрос Азова и немедленного освобождения моряков, вышел из заседания.

"На этот раз вообще не приехал, потому что нечего отвечать на очевидные вопросы. Поэтому РФ была представлена другими дипломатами", - написала она.

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