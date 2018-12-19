Украина получила от ООН право влиять на международную торговлю
19 декабря, 2018, 13:50
Украина шесть лет будет членом Комиссии ООН по международной торговли (ЮНСИТРАЛ)
Об этом сообщает заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов на своей странице в Facebook.
"Украину избрали членом Комиссии ООН по международной торговли (ЮНСИТРАЛ) на 6 лет", - сообщил он.
Также Петухов подчеркнул, что эта комиссия работает над развитием правил международной торговли. Например, прозрачности международных инвестиционных арбитражей.
"Министерство юстиции, которое инициировало представления кандидатуры Украины, будет принимать непосредственное участие в разработке новых стандартов международного инвестиционного арбитража, электронной коммерции и процедур банкротства", - добавил Петухов.
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