У АМКУ есть основания объявить решение по ситуации на рынке электроэнергии - эксперты

19 декабря, 2018, 17:48

По мнению экспертов, рассмотрение дела затягивается из-за политического давления, ведь все доказательства налицо и нет никаких опровержений или замечаний от профильного департамента АМКУ.

Еще с 2015 года Антимонопольный комитет ведет расследование - есть ли признаки монополии на рынке электроэнергии? Расследование инициировала Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Решение было объявить еще 20 ноября. И у заявителей по делу тогда появились замечания. На следующем заседании, 18 декабря АМКУ снова не смог вынести вердикт. По мнению экспертов, рассмотрение дела затягивается из-за политического давления, ведь все доказательства налицо и нет никаких опровержений или замечаний от профильного департамента АМКУ.

"Надо понимать, что, к сожалению, дело затягивается. Оно продолжается с 2015 года. Суть касается событий, происходивших в 2014-15 годах. За три года, я думаю, было достаточно времени, чтобы собрать все необходимые данные и принять решение. Вероятно, АМКУ может подвергаться определенному политическому давлению и влиянию, то есть находиться под прессингом сторонних участников процесса, что не очень хорошо отражается на рассмотрении дела", - считает эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

По предварительным выводам Комитета, монополии ДТЭК на рынке нет. Рыночная доля энергохолдинга в производстве электроэнергии составляет 26%. Тогда как компания "Энергоатом" производит более 50%.

"Со стороны ДТЭК отсутствуют признаки злоупотребления монопольным положением. Поскольку его деятельность контролируется НКРЭКУ и Министерством энергетики. Которые в свою очередь не сообщали о влиянии со стороны ДТЭК", - заявила первый заместитель главы АМКУ

Очередная попытка объявить окончательное решение будет уже в следующем году. Заседание Антимонопольного Комитета по этому делу назначено на 17 января.