Трамп в 2015 году подписал письмо о строительстве Trump Tower в Москве, - CNN

19 декабря, 2018, 15:13

В октябре 2015 года нынешний глава Белого дома Дональд Трамп подписал письмо о намерениях по строительству в Москве небоскреба Trump Tower

Об этом сообщает CNN со ссылкой на копию документа, который оказался в распоряжении журналистов.

При этом ранее адвокат американского президента Руди Джулиани это отрицал.

"Это был проект в сфере недвижимости. Было письмо о намерении двигаться вперед, однако никто так и не подписал", - заявил он.

В то же время, как отмечают журналисты, кроме Трампа, письмо было подписано также Андреем Розовым - главой российской фирмы IC Expert Investment, которая должна была отвечать за девелопмент проекта.

Сам президент США на фоне расследования вмешательства РФ в американские выборы и обвинений в связях с Кремлем, отрицал существование каких-то договоренностей по строительство небоскреба в Москве.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что во время избирательной кампании в конце 2015 года и на начало 2016 года компания Дональда Трампа рассматривала проект строительства небоскреба Trump Tower в российской столице, однако в итоге отказалась от проекта незадолго до начала президентских праймериз.

По словам источника, застройщик с русскими корнями обещал Трампу сделать так, чтобы президент РФ Владимир Путин сказал о нем "хорошие вещи".

Позже адвокат президента США Майкл Коэн признался, что солгал об отсутствии планов по строительству Trump Tower в Москве во время дачи показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборы американского президента.

В свою очередь Трамп назвал его за это "слабаком" и обвинил во лжи.