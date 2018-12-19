Танцы с Путиным: австрийский министр не думала, что он приедет на свадьбу

19 декабря, 2018, 20:17

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль уверяет, что приглашение президента РФ Владимира Путина на свадьбу было спонтанным решением без надежды, что он приедет

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на австрийские СМИ.

"Я не собираюсь второй раз выходить замуж", - сказала Кнайссль, комментируя вопрос, пригласила бы снова президента РФ на свадьбу после всего медийного скандала, который имел место.

По ее словам, приглашение Путина, который в тот момент, в июле, находился с визитом в Вене, было "очень спонтанным": "Я тогда поступила спонтанно. Это не был какой-то просчитанный шаг. Я тогда хотела, так сказать, поделиться (радостью, - ред.) с моими друзьями. И я тогда не рассчитывала, что он примет приглашение ".

Она добавила, что с Путиным провела просто частный разговор: "У меня нет проблем с тем, чтобы, так сказать, этот наш приватный разговор отделять от других вещей".

В интервью она также прокомментировала санкции ЕС против России, напомнив, что недавно они были продлены, и пока нет оснований для их отмены.

Кнайссль прославилась своей скандальной свадьбой. Она пригласила на празднование, которое состоялось 18 августа, президента РФ Владимира Путина. В МИД Австрии по этому поводу заявили, что это был частный праздник.