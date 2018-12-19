Танцы с Путиным: австрийский министр не думала, что он приедет на свадьбу
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на австрийские СМИ.
"Я не собираюсь второй раз выходить замуж", - сказала Кнайссль, комментируя вопрос, пригласила бы снова президента РФ на свадьбу после всего медийного скандала, который имел место.
По ее словам, приглашение Путина, который в тот момент, в июле, находился с визитом в Вене, было "очень спонтанным": "Я тогда поступила спонтанно. Это не был какой-то просчитанный шаг. Я тогда хотела, так сказать, поделиться (радостью, - ред.) с моими друзьями. И я тогда не рассчитывала, что он примет приглашение ".
Она добавила, что с Путиным провела просто частный разговор: "У меня нет проблем с тем, чтобы, так сказать, этот наш приватный разговор отделять от других вещей".
В интервью она также прокомментировала санкции ЕС против России, напомнив, что недавно они были продлены, и пока нет оснований для их отмены.
Кнайссль прославилась своей скандальной свадьбой. Она пригласила на празднование, которое состоялось 18 августа, президента РФ Владимира Путина. В МИД Австрии по этому поводу заявили, что это был частный праздник.
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