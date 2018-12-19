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Так же прячет голову в песок: амфибию назвали в честь Дональда Трампа

Амфибию из рода толстокожих червяг, которая прячет голову в песок, назвали в честь президента США Дональда Трампа - полное название животного звучит как Dermophis donaldtrumpi

Об этом сообщается на сайте компании EnviroBuild, которая заплатила за переименование $ 25000. Это сделали с целью обращения внимания общественности на изменения климата.

10-сантиметровое создание Dermophis donaldtrumpi нашли в Америке. Отмечается, что данная амфибия особенно чувствительна к последствиям изменений климата и, следовательно, находится под угрозой вымирания из-за политики президента США.

Аукцион, на котором выбирали имя для двенадцати новых видов растений и животных проводил фонд защиты тропических дождевых лесов Rainforest Trust. $ 182,5 тысячи, которые собрали на нем, пойдут на инициативы по сохранению дикой природы. Аукцион провели в честь 30-летия фонда.

Dermophis donaldtrumpi

Соучредитель EnviroBuild Эйден Белл сравнил амфибию с американским президентом. По его словам, ее глаза способны различать только свет и темноту. Трамп же, по его словам, может видеть только черное и белое, потому что называет глобальное потепление мифом, который придумали в Китае.

Кроме того, амфибия прячется под землю, где проводит большую часть жизни. Белл считает, что здесь также есть сходство червяги с Трампом: последний, по его словам, тоже часто прячет голову в песок. Это помогает президенту США избегать обсуждения воздействия человека на климат планеты, добавил соучредитель EnviroBuild.

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