Сюмар выиграла апелляцию, связанную с делом нападения на журналистов "Схем"
Об этом передает Еспресо.TV
Заседание апелляционного суда проходило в среду, 19 декабря.
"Мы выиграли у Нимченко (считай у Медведчука) апелляционный суд! Это значит, что комитет по свободе слова и в дальнейшем сможет заслушивать дела о нарушении прав журналистов и защищать их права", - отметила Сюмар в Facebook.
Виктория Сюмар отметила, что Комитет будет готовиться к тому, что Нимченко подаст обжалование этого решения в Верховный суд Украины.
"Несмотря на то, что Нимченко был членом Конституционного и Верховного судов Украины, не исключаю того, что жалоба может рассматриваться на Верховном суде. Мы будем к этому готовиться", - подчеркнула глава комитета.
Отметим, что 7 апреля 2018 года Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики заслушал промежуточные результаты расследования о нападении охранников Медведчука на журналистов программы "Схемы" у VIP-терминала аэропорта "Киев" 7 ноября 2017 года.
После этого, в апреле 2018 года, нардеп от Оппозиционного блока Василий Нимченко подал иск в Окружной административный суд города Киева на госпожу Сюмар. Он попросил суд признать противоправным вмешательство Сюмар в деятельность органов прокуратуры и предварительного следствия Нацполиции, осуществляющих досудебное расследование по делу препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы".
В сентябре Окружной суд Киева признал действия Сюмар противоправными. В октябре Сюмар подала апелляцию на это решение.
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