Сюмар выиграла апелляцию, связанную с делом нападения на журналистов "Схем"

19 декабря, 2018, 16:03

Председатель комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар выиграла апелляцию по иску нардепа Василия Нимченко по делу, связанному с препятствованием журналистам программы "Схемы"

Об этом передает Еспресо.TV

Заседание апелляционного суда проходило в среду, 19 декабря.

"Мы выиграли у Нимченко (считай у Медведчука) апелляционный суд! Это значит, что комитет по свободе слова и в дальнейшем сможет заслушивать дела о нарушении прав журналистов и защищать их права", - отметила Сюмар в Facebook.

Виктория Сюмар отметила, что Комитет будет готовиться к тому, что Нимченко подаст обжалование этого решения в Верховный суд Украины.

"Несмотря на то, что Нимченко был членом Конституционного и Верховного судов Украины, не исключаю того, что жалоба может рассматриваться на Верховном суде. Мы будем к этому готовиться", - подчеркнула глава комитета.

Отметим, что 7 апреля 2018 года Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики заслушал промежуточные результаты расследования о нападении охранников Медведчука на журналистов программы "Схемы" у VIP-терминала аэропорта "Киев" 7 ноября 2017 года.

После этого, в апреле 2018 года, нардеп от Оппозиционного блока Василий Нимченко подал иск в Окружной административный суд города Киева на госпожу Сюмар. Он попросил суд признать противоправным вмешательство Сюмар в деятельность органов прокуратуры и предварительного следствия Нацполиции, осуществляющих досудебное расследование по делу препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы".

В сентябре Окружной суд Киева признал действия Сюмар противоправными. В октябре Сюмар подала апелляцию на это решение.