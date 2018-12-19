 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сюмар выиграла апелляцию, связанную с делом нападения на журналистов "Схем"

Председатель комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар выиграла апелляцию по иску нардепа Василия Нимченко по делу, связанному с препятствованием журналистам программы "Схемы"

Об этом передает Еспресо.TV

Заседание апелляционного суда проходило в среду, 19 декабря.

"Мы выиграли у Нимченко (считай у Медведчука) апелляционный суд! Это значит, что комитет по свободе слова и в дальнейшем сможет заслушивать дела о нарушении прав журналистов и защищать их права", - отметила Сюмар в Facebook.

Виктория Сюмар отметила, что Комитет будет готовиться к тому, что Нимченко подаст обжалование этого решения в Верховный суд Украины.

"Несмотря на то, что Нимченко был членом Конституционного и Верховного судов Украины, не исключаю того, что жалоба может рассматриваться на Верховном суде. Мы будем к этому готовиться", - подчеркнула глава комитета.

Отметим, что 7 апреля 2018 года Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики заслушал промежуточные результаты расследования о нападении охранников Медведчука на журналистов программы "Схемы" у VIP-терминала аэропорта "Киев" 7 ноября 2017 года.

После этого, в апреле 2018 года, нардеп от Оппозиционного блока Василий Нимченко подал иск в Окружной административный суд города Киева на госпожу Сюмар. Он попросил суд признать противоправным вмешательство Сюмар в деятельность органов прокуратуры и предварительного следствия Нацполиции, осуществляющих досудебное расследование по делу препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы".

В сентябре Окружной суд Киева признал действия Сюмар противоправными. В октябре Сюмар подала апелляцию на это решение.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать