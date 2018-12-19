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США оштрафовали Google и Facebook на $ 455 тыс. за нарушение правил политической рекламы

В США суд штата Вашингтон обязал компании Google и Facebook выплатить $ 455 тыс. для урегулирования претензий властей по делу о рекламе

Об этом сообщает Associated press.

Генпрокурор штата Боб Фергюсон сообщил, что Google должен выплатить 217 тыс.,а Facebook $ 238 тыс. по двум судебным искам, в которых компании обвинялись в несоблюдении законов штата о прозрачности политических объявлений.

В частности, компании с 2013 года не выполняли требование о сборе, хранения и публикации информации о заказчиках политической рекламы на интернет-ресурсах.

В Генпрокуратуре заявили, что кандидаты на политические должности и политические комитеты заплатили за размещение политической рекламы Google $ 1,5 млн, а Facebook - $ 5,1 млн.

Представитель Facebook заявил в комментарии агентству, что компания довольна урегулированием дела и намерена в дальнейшем выполнять требования штата.

Впрочем, в Google заявили, что компания соблюдала законы Вашингтона до июня, когда штат ввел новые требования по раскрытию информации. После этого Google прекратил принимать политическую рекламу в штате, так как не мог придерживаться новых правил.

Дело против Facebook и Google в штате Вашингтон завели в апреле после жалобы группы жителей штата.

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