США оштрафовали Google и Facebook на $ 455 тыс. за нарушение правил политической рекламы
Об этом сообщает Associated press.
Генпрокурор штата Боб Фергюсон сообщил, что Google должен выплатить 217 тыс.,а Facebook $ 238 тыс. по двум судебным искам, в которых компании обвинялись в несоблюдении законов штата о прозрачности политических объявлений.
В частности, компании с 2013 года не выполняли требование о сборе, хранения и публикации информации о заказчиках политической рекламы на интернет-ресурсах.
В Генпрокуратуре заявили, что кандидаты на политические должности и политические комитеты заплатили за размещение политической рекламы Google $ 1,5 млн, а Facebook - $ 5,1 млн.
Представитель Facebook заявил в комментарии агентству, что компания довольна урегулированием дела и намерена в дальнейшем выполнять требования штата.
Впрочем, в Google заявили, что компания соблюдала законы Вашингтона до июня, когда штат ввел новые требования по раскрытию информации. После этого Google прекратил принимать политическую рекламу в штате, так как не мог придерживаться новых правил.
Дело против Facebook и Google в штате Вашингтон завели в апреле после жалобы группы жителей штата.
- Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил IT-гигантов Facebook, Twitter и Google в поддержке оппозиционной Демократической партии.
- 18 декабря стало известно, что Facebook и Instagram заблокировали страницу Национального корпуса.
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