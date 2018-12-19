Слободян о закрытии пешего перехода с Польшей: "Не зрада, а рабочий момент"

19 декабря, 2018, 16:56

Польша закрывает пешеходный переход на границе с Украиной в Угринове, поскольку "пешеходы" создают препятствия гражданам

Об этом помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил в эфире телеканала Прямой .

"Собственно это не зрада, а просто рабочий момент, который требует доработки и выхода на другой уровень пограничного контроля на данном направлении", - отметил Слободян.

Граждане, пересекающие там границу, начинают создавать препятствия для тех, кто едет автомобилями.

"На польской стороне видит, что количество граждан, пересекающих там границу, начинает создавать препятствия для тех, кто едет автомобилями. И, собственно, в связи с этим приняли решение о приостановлении этого эксперимента до момента реконструкции пункта пропуска или создания там отдельного коридора для тех, кто пересекает границу в пешем порядке", - заначив Слободян.

Как сообщалось ранее, пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей во Львовской области "Долгобичув-Угринов", открытый в 2014 году, будет работать до конца 2018 года.