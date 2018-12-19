Сенаторы США предлагают усилить военную помощь Украине

19 декабря, 2018, 21:08

В Сенате США представлена резолюция, призывающая к усилению оборонной помощи Украине и поддерживающая отмену строительства газопровода "Северный поток - 2"

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

В документе, представленном группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий, законодатели настойчиво призывают президента США воспользоваться положениями закона о "Бюджете США на 2018 на нужды национальной обороны" для усиления потенциала Вооруженных Сил Украины и предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную политику безопасности поддержку нашей стране, особенно с целью укрепления морских возможностей Украины.

Сенаторы призывают президента США к безотлагательному проведению совместной с американскими союзниками операции для обеспечения свободы навигации в Черном море с целью демонстрации поддержки международно признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судами Керченского пролива и Азовского моря.

Сенаторы обращаются к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности Альянса в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации на море и береговой обороны. Отдельно законодатели призывают союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в заходе в их порты для пополнения запасов и дозаправки.

Также сенаторы приветствуют и поддерживают резолюцию Европейского парламента от 12 декабря 2018 года, осуждающую российскую агрессию в Керченском проливе и призывающую к отмене "Северного потока - 2" из-за его угрозі энергетической безопасности Европы.