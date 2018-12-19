СБУ не увидела причастности Ахметова, Королевской и Ефремова к финансированию "ЛДНР", - Игорь Луценко

19 декабря, 2018, 18:10

Служба безопасности Украины не увидела в действиях Рината Ахметова, Натальи Королевской и Александра Ефремова преступления, а именно - финансирования терроризма

Постановление о закрытие криминального производства обнародовал журналист и народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко в Facebook.

"Наконец из трех самых достойных, самых выдающихся современников наших, из знаменитых сограждан - Ахметова Рината Леонидовича, Королевской Натальи Юрьевны и Ефремова Александра Сергеевича - сняты обвинения в финансировании терроризма", - отметил Луценко.

Луценко сказал, что "ни видеопоказания бывшего командира ахметовского батальона Восток, ни слова любого из нескольких десятков допрошенных по делу свидетелей не содержали ничего, что бы даже отдаленно намекало, что указанные экс-члены Партии регионов никоим образом не работали на две стороны" .

Он также добавил, что Ефремов на время еще останется в СИЗО

Основанием для проверки стало то, что ряд заводов на контролируемой боевиками территории не грабятся и не подвергаются обстрелам, в то время как соседние здания стоят разрушенные.

"Начали разбираться и поняли, что кто-то кому-то за что-то платит. Фактически такой бизнес на войне", - сказал Ягуней (заместитель председателя СБУ).

По информации СБУ, есть вероятность, что часть местных олигархов на Донбассе участвовала в финансировании терроризма, но это должно доказать следствие и установить суд.