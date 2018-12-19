Российские волонтеры передали украинским морякам в "Лефортово" теплые вещи и обувь
19 декабря, 2018, 21:49
Активисты передали семи украинским морякам в СИЗО "Лефортово" теплые вещи, обувь и "немного вкусненького"
Об этом в Facebook сообщила активистка Виктория Ивлеева.
Активистка отметила, что передали бы больше вещей, но адвокаты моряков не прислали размеры одежды и обуви своих подзащитных.
Она также заявила, что часть адвокатов до сих пор не попала к своим подзащитным.
"Мы бы передали и больше зимней одежды, тем более, что собранные вами, дорогие граждане, деньги еще не кончились, но, к сожалению, другие адвокаты не прислали нам размеров и потребностей, а некоторые адвокаты по независящим от них причинам вроде до сих пор не попали к своим подзащитным ", - указала Ивлева.
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