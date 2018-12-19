 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Россияне обстреляли Объединенные силы с запрещенной артиллерии и минометов, есть раненый

Во вторник, 18 декабря, российские оккупационные войска на Донбассе 13 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом 4 раза - с вооружения, запрещенного минскими соглашениями

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Террористы обстреляли из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов укрепления в районе населенного пункта Новотошковское, с 82-мм минометов - в районе населенного пункта Павлополь на Мариупольском направлении.

По позициям вблизи населенных пунктов Славное, Авдеевка, Пески на Донецком направлении, а также у населенного пункта Крымское на Луганском направлении и Чермалыка, Лебединского, Павлополя на Мариупольском направлении захватчики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение. В то же время, по данным разведки, 18 декабря был ранен и один оккупант.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать