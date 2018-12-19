Россияне обстреляли Объединенные силы с запрещенной артиллерии и минометов, есть раненый
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Террористы обстреляли из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов укрепления в районе населенного пункта Новотошковское, с 82-мм минометов - в районе населенного пункта Павлополь на Мариупольском направлении.
По позициям вблизи населенных пунктов Славное, Авдеевка, Пески на Донецком направлении, а также у населенного пункта Крымское на Луганском направлении и Чермалыка, Лебединского, Павлополя на Мариупольском направлении захватчики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение. В то же время, по данным разведки, 18 декабря был ранен и один оккупант.
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