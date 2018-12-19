Россия отреагировала на анонсированный Украиной проход через Керченский пролив

19 декабря, 2018, 18:09

Россия отреагировала на планы Украины осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив

Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.

"Это просто объявление очередной провокации, носящей такой же провокационный характер. Оно абсолютно безответственное, оно призвано лишь ухудшить ситуацию, при том что многие партнеры Украины пытаются снять напряженность в этой ситуации", - заявила Захарова.

Она отметила, что этим заявлением Киев "расписывается в том, что провокация - это и есть визитная карточка нынешнего режима в Украине".

"Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, там нет российских военно-морских баз. Расположенные там силы используются для охраны Крымского моста... Эти силы также используют для организации безопасности судоходства", - сказала Захарова.