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Россия отреагировала на анонсированный Украиной проход через Керченский пролив

Россия отреагировала на планы Украины осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив

Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.

"Это просто объявление очередной провокации, носящей такой же провокационный характер. Оно абсолютно безответственное, оно призвано лишь ухудшить ситуацию, при том что многие партнеры Украины пытаются снять напряженность в этой ситуации", - заявила Захарова.

Она отметила, что этим заявлением Киев "расписывается в том, что провокация - это и есть визитная карточка нынешнего режима в Украине".

"Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, там нет российских военно-морских баз. Расположенные там силы используются для охраны Крымского моста... Эти силы также используют для организации безопасности судоходства", - сказала Захарова.

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