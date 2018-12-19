Россия отреагировала на анонсированный Украиной проход через Керченский пролив
Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.
"Это просто объявление очередной провокации, носящей такой же провокационный характер. Оно абсолютно безответственное, оно призвано лишь ухудшить ситуацию, при том что многие партнеры Украины пытаются снять напряженность в этой ситуации", - заявила Захарова.
Она отметила, что этим заявлением Киев "расписывается в том, что провокация - это и есть визитная карточка нынешнего режима в Украине".
"Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, там нет российских военно-морских баз. Расположенные там силы используются для охраны Крымского моста... Эти силы также используют для организации безопасности судоходства", - сказала Захарова.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
- Украина с привлечением международных партнеров планирует осуществить новый проход через Керченский пролив.
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