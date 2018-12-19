 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Россия блокирует прогресс в Минске, чтобы насолить Порошенко, - Геращенко


фото: rada.gov.ua
Россия настроена блокировать любой прогресс в Минске, потому что решила, что прогресс помогает президенту Украины Петру Порошенко

Об этом заявила участник переговоров Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко в Facebook.

"РФ настроена блокировать любой прогресс в Минске, так как считает, что любой прогресс помогает президенту Порошенко. А РФ стремится к смене нынешней украинской власти. И поэтому блокирует любые шаги для поиска компромисса и достижения прогресса, похоже, до наших выборов", - написала она.

Геращенко отметила, что Россия в очередной раз заблокировала создание механизма по поиску пропавших без вести. В частности, представители РФ заявили, что РФ - "не участник конфликта" и поэтому не готова предоставить экспертов и судмедэкспертов.

  • Напомним, Россия в Минске в очередной раз отказалась менять своих граждан на украинских политзаключенных, среди которых предлагалось обменять и удерживаемого в РФ Станислава Клыха.
Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать