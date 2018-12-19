Россия блокирует прогресс в Минске, чтобы насолить Порошенко, - Геращенко
19 декабря, 2018, 15:43
Россия настроена блокировать любой прогресс в Минске, потому что решила, что прогресс помогает президенту Украины Петру Порошенко
Об этом заявила участник переговоров Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко в Facebook.
"РФ настроена блокировать любой прогресс в Минске, так как считает, что любой прогресс помогает президенту Порошенко. А РФ стремится к смене нынешней украинской власти. И поэтому блокирует любые шаги для поиска компромисса и достижения прогресса, похоже, до наших выборов", - написала она.
Геращенко отметила, что Россия в очередной раз заблокировала создание механизма по поиску пропавших без вести. В частности, представители РФ заявили, что РФ - "не участник конфликта" и поэтому не готова предоставить экспертов и судмедэкспертов.
- Напомним, Россия в Минске в очередной раз отказалась менять своих граждан на украинских политзаключенных, среди которых предлагалось обменять и удерживаемого в РФ Станислава Клыха.
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