Россия блокирует прогресс в Минске, чтобы насолить Порошенко, - Геращенко

19 декабря, 2018, 15:43

Россия настроена блокировать любой прогресс в Минске, потому что решила, что прогресс помогает президенту Украины Петру Порошенко

Об этом заявила участник переговоров Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко в Facebook.

"РФ настроена блокировать любой прогресс в Минске, так как считает, что любой прогресс помогает президенту Порошенко. А РФ стремится к смене нынешней украинской власти. И поэтому блокирует любые шаги для поиска компромисса и достижения прогресса, похоже, до наших выборов", - написала она.

Геращенко отметила, что Россия в очередной раз заблокировала создание механизма по поиску пропавших без вести. В частности, представители РФ заявили, что РФ - "не участник конфликта" и поэтому не готова предоставить экспертов и судмедэкспертов.