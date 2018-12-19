РосСМИ приписали цитаты конгрессмену США, сославшись на сайт с мемами, - СМИ

19 декабря, 2018, 15:54

Российское информационное агентство "РИА Новости" сфабриковало фейк об американском конгрессмене Александрии Окасио-Кортес

Об этом сообщает TJournal .

Российское информационное агентство "РИА Новости" опубликовало колонку, посвященную недавно избранной в Конгресс США демократке Александрии Окасио-Кортес. Автор колонки под названием "В 1941-ом немцы сбросили на нас атомную бомбу": кто теперь руководит в США "приписал политику слова, которых она никогда не произносила, сославшись на сайт с мемами.

В частности, политический обозреватель агентства "Россия Сегодня" Дмитрий Косырев написал, что Окасио-Кортес, которой всего 28 лет, якобы прославилась "феерическим невежеством". Он написал, что существует ряд сайтов, которые собирают ее высказывания. Косырев ссылается, в частности, ресурс ocasiomemes.com, где собирают мемы о конгрессмене.

Опираясь на мемы, автор всерьез приписал Окасио-Кортес ряд абсурдных цитат. В частности такие, как "Никогда не забывайте, что 7 декабря 1941 года немцы сбросили атомную бомбу на Перл-Харбор", "Как вы считаете, человек когда-нибудь прогуляется по Солнцу так, как он это сделал на Луне?", "Если мы даем иммигрантам визы, почему не дать им также Mastercard?".

В то же время, в описании сайта ocasiomemes.com говорится, что это пародийный и сатирический сайт, который никак не связан с самим политиком.

Создатели сайта называют ее "одним из самых интересных, энергичных и харизматичных представителей Демократической партии", впрочем, признают, что "никогда за нее не проголосуют" из-за несогласия с ее взглядами на экономические вопросы.

29-летняя Александрия Окасио-Кортес избралась в Конгресс США от Нью-Йорка, и сегодня является одной из самых известных новых членов Палаты представителей.