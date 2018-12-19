 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

РосСМИ приписали цитаты конгрессмену США, сославшись на сайт с мемами, - СМИ

Российское информационное агентство "РИА Новости" сфабриковало фейк об американском конгрессмене Александрии Окасио-Кортес

Об этом сообщает TJournal .

Российское информационное агентство "РИА Новости" опубликовало колонку, посвященную недавно избранной в Конгресс США демократке Александрии Окасио-Кортес. Автор колонки под названием "В 1941-ом немцы сбросили на нас атомную бомбу": кто теперь руководит в США "приписал политику слова, которых она никогда не произносила, сославшись на сайт с мемами.

В частности, политический обозреватель агентства "Россия Сегодня" Дмитрий Косырев написал, что Окасио-Кортес, которой всего 28 лет, якобы прославилась "феерическим невежеством". Он написал, что существует ряд сайтов, которые собирают ее высказывания. Косырев ссылается, в частности, ресурс ocasiomemes.com, где собирают мемы о конгрессмене.

Опираясь на мемы, автор всерьез приписал Окасио-Кортес ряд абсурдных цитат. В частности такие, как "Никогда не забывайте, что 7 декабря 1941 года немцы сбросили атомную бомбу на Перл-Харбор", "Как вы считаете, человек когда-нибудь прогуляется по Солнцу так, как он это сделал на Луне?", "Если мы даем иммигрантам визы, почему не дать им также Mastercard?".

В то же время, в описании сайта ocasiomemes.com говорится, что это пародийный и сатирический сайт, который никак не связан с самим политиком.

Создатели сайта называют ее "одним из самых интересных, энергичных и харизматичных представителей Демократической партии", впрочем, признают, что "никогда за нее не проголосуют" из-за несогласия с ее взглядами на экономические вопросы.

29-летняя Александрия Окасио-Кортес избралась в Конгресс США от Нью-Йорка, и сегодня является одной из самых известных новых членов Палаты представителей.

 

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать