Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам в случае снижения угроз, - Генштаб
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Начальник управления подготовки персонала главного управления подготовки ВС Украины полковник Николай Губень заявил, что в восемь учебных центров Вооруженных Сил Украины направлено более трех тысяч военнообязанных из всех уголков нашей страны. Подготовка организована по 42 военно-учетным специальностям и более чем 120 различным специализациями (должностям).
В каждой учебной части созданы специализированные полосы препятствий, на которых выполняются упражнения с повышенной физической и психологической нагрузкой, учитывающие особенности ведения боевых действий для каждого вида (рода) войск.
"В случае снижения угроз по вторжению агрессора на территорию Украины, все резервисты убудут к Рождественским праздникам домой и встретят их в кругу своих семей и родных", - говорится в сообщении.
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