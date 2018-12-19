Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам в случае снижения угроз, - Генштаб

19 декабря, 2018, 16:11

Вызванные из-за военного положения резервисты могут вернуться домой к Рождественским праздникам "в случае снижения угроз"

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Начальник управления подготовки персонала главного управления подготовки ВС Украины полковник Николай Губень заявил, что в восемь учебных центров Вооруженных Сил Украины направлено более трех тысяч военнообязанных из всех уголков нашей страны. Подготовка организована по 42 военно-учетным специальностям и более чем 120 различным специализациями (должностям).

В каждой учебной части созданы специализированные полосы препятствий, на которых выполняются упражнения с повышенной физической и психологической нагрузкой, учитывающие особенности ведения боевых действий для каждого вида (рода) войск.

"В случае снижения угроз по вторжению агрессора на территорию Украины, все резервисты убудут к Рождественским праздникам домой и встретят их в кругу своих семей и родных", - говорится в сообщении.