Ревизионистская политика России остается серьезным вызовом, - глава МИД Польши

19 декабря, 2018, 12:52

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что ревизионистская политика РФ остается серьезным вызовом для Польши, других стран Запада и международных организаций

Об этом во время совместной пресс-конференции в Варшаве с финским коллегой Тимо Сойни заявил глава МИД Польши, сообщает Укринформ.

"Действительно, Россия и особенно ее последние действия в Азовском море, свидетельствуют о том, что не только для Польши, но и для других стран или международных организаций, таких как ЕС, НАТО, ОБСЕ она является серьезным вызовом", - заявил Чапутович .

Чапутович обратил внимание на инициативу Финляндии о создании Европейского центра исследований противодействия гибридным угрозам, отмечая, что Варшава является одной из стран, которая активно участвует в его деятельности.

В свою очередь, глава МИД Финляндии отметил необходимость "единой и решительной" позиции ЕС в отношении действий России, в частности в контексте продления санкций против России.

Он отметил, что ЕС "должен быть активным и не может забыть об Украине".

Глава МИД Финляндии отметил, что действия Кремля значительно ухудшили ситуацию безопасности в Европе, в частности в Балтийском море.

Он отметил, что хотя его страна не чувствует опасность непосредственной российской агрессии, но есть другие угрозы - гибридные, в киберпространстве. Следовательно, эта неуверенность привела к тому, что ситуация в сфере безопасности является сложной для всех в регионе, отметил Сойни.