"Желтые жилеты": французское правительство предложило выплачивать полицейским премии

19 декабря, 2018, 10:18

Во Франции правительство предложило предоставить бонусы в размере 300 евро офицерам, которые были задействованы в агрессивных акциях протеста

Об этом сообщает Associated Press .

Данное предложение от власти последовало после того, как профсоюз полицейских Франции призвал провести забастовку.

Однако, по словам представителя полицейского профсоюза Ив Лефебр, "таким бонусом этот кризис не будет решен".

Согласно данным правительства, премию выплатят 111 тысячам сотрудников полиции и военнослужащим. Ожидается, что парламент будет обсуждать этот вопрос при обсуждении бюджета 2019 года.

Ранее во Франции профсоюз полиции призвал власти обеспечить полноценное финансирование правоохранительных органов. В профсоюзе заявили, что законодатели собираются уменьшить их бюджет на 62 миллиона евро, что станет причиной ухудшения условий труда. В связи с ситуацией профсоюз призвал полицейских в эту среду оставаться на своих участках и реагировать только на экстренные вызовы.