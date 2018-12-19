"Иуда, тебя ждет ветка": митрополит Симеон о поздравлении от УПЦ (МП) после перехода в новую церковь
Об этом он сказал в интервью Thebabel.
"По остальным: я получил очень хорошие поздравления от других владык. Например: "Иуда, тебе предстоит ветка", - сказал он.
По его словам, так много зла, желчи и ненависти он не видел никогда со стороны архиереев, священников и верующих Московского патриархата. Он сказал, что в Московском патриархате "любовью не пахнет, а где нет любви - там нет Бога".
Кроме того, он заявил, что в УПЦ МП его поливают грязью. А те, кто принадлежал к Киевскому патриархату или к Украинской автокефалной церкви, поддержали его и сказали, что молятся за него
"Даже Епифаний мне позвонил и сказал: "Сегодня мы все служили и молились за вас. Как вы там?" Это для меня значительный момент в жизни. Я открыл глаза и увидел, кто был у меня, какое значение я имел для них все эти годы", - сказал он.
На первой службе после собора митрополит заявил, что примет участие в Объединительном соборе. По его словам, почти все верующие и священники, которые были на службе, поддержали его и начали аплодировать.
"Я у наших людей уже просил прощения за то, что двадцать лет занимался зомбированием: говорил об УПЦ КП, что ее прихожане - "раскольники", "не крещены, не венчаны". Людям трудно. Мы же им говорили одно. А теперь им надо принять все совсем по-другому. Тем более московская церковь продолжает пугать своих прихожан: "только вы спасены, а они пойдут в ад", "Русское православие - спасательное", "Спасение только в нас". Это сектантский подход", - сказал он.
- Напомним, президент Петр Порошенко достиг соглашения с Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду при поддержке идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности . Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения о создании автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию .
- В докладе об автокефалии украинской церкви Патриарх Варфоломей сказал о неканоничности Московского патриархата и его посягательстве на Киев.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийскому Даниила с США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
- Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября.
- 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
- Объединенная Украинская православная церковь получит Томос 6 декабря 2019 .
- 17 декабря УПЦ (МП) лишила санов иереев Симеона и Александра , которые приняли участие в Объединительном соборе.
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