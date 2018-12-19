"Иуда, тебя ждет ветка": митрополит Симеон о поздравлении от УПЦ (МП) после перехода в новую церковь

19 декабря, 2018, 14:15

Митрополит Винницкий и Барский Симеон заявил о том, что Московский патриархат поливает его грязью

Об этом он сказал в интервью Thebabel.

"По остальным: я получил очень хорошие поздравления от других владык. Например: "Иуда, тебе предстоит ветка", - сказал он.

По его словам, так много зла, желчи и ненависти он не видел никогда со стороны архиереев, священников и верующих Московского патриархата. Он сказал, что в Московском патриархате "любовью не пахнет, а где нет любви - там нет Бога".

Кроме того, он заявил, что в УПЦ МП его поливают грязью. А те, кто принадлежал к Киевскому патриархату или к Украинской автокефалной церкви, поддержали его и сказали, что молятся за него

"Даже Епифаний мне позвонил и сказал: "Сегодня мы все служили и молились за вас. Как вы там?" Это для меня значительный момент в жизни. Я открыл глаза и увидел, кто был у меня, какое значение я имел для них все эти годы", - сказал он.

На первой службе после собора митрополит заявил, что примет участие в Объединительном соборе. По его словам, почти все верующие и священники, которые были на службе, поддержали его и начали аплодировать.

"Я у наших людей уже просил прощения за то, что двадцать лет занимался зомбированием: говорил об УПЦ КП, что ее прихожане - "раскольники", "не крещены, не венчаны". Людям трудно. Мы же им говорили одно. А теперь им надо принять все совсем по-другому. Тем более московская церковь продолжает пугать своих прихожан: "только вы спасены, а они пойдут в ад", "Русское православие - спасательное", "Спасение только в нас". Это сектантский подход", - сказал он.