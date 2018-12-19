"Смерть" Януковича: Неизвестные от имени УНИАН рассылали фейковые сообщения
Об инциденте сообщают в УНИАН .
В среду, 19 декабря, ряд украинских СМИ получил письма с новостью и пресс-релизом о якобы смерти Виктора Януковича.
Письма поступали с почты unian.com.ua@gmail.com. В подписи добавили фактический адрес агентства и неизвестный номер телефона.
В УНИАНе заявили, что не имеют к этому никакого отношения и предположили, что это может быть связано с недавним успешным Объединяющим собором.
"Возможно, успешное проведение Объединительного собора православных церквей не дает покоя нездоровым людям из-за поребрика, а может быть, кому-то не комфортно из-за наших новостей о коррупционерах в Украине - раз эти неизвестные решили сделать фейковый рассылку, прикрываясь брендом именно УНИАН", - отметили представители информагентства.
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