"Схеми" и "Наші гроші" могут исчезнуть из эфира UA: Первый, - заявление Бигуса и Седлецкой
Об этом говорится в заявлении Bihus.info и в заявлении на странице в Facebook руководителя проекта "Схемы" Натальи Седлецкой.
Сообщается, что завтра, 20 декабря, состоится заседание Наблюдательного совета Общественного вещателя (ОАО "НСТУ"), на котором, по имеющейся информации, некоторые члены совета могут поставить вопрос о дальнейшем выходе в эфир программ антикоррупционных расследований стороннего производства.
"По нашей информации, Наблюдательный Совет планирует предложить на избирательный период чрезвычайно особое дело: оставить в эфире Общественного вещания исключительно социально-политические программы собственного производства канала. Председатель Наблюдательного Совета Татьяна Лебедева подтвердила, что ряд членов наблюдательного совета считают, что общественно-политические проекты, в том числе проекты расследований, не могут осуществляться вне канала. Если такое решение будет проголосовано, могут исчезнуть из эфира программы, которые проводятся независимыми редакциями. в частности, программа а нтикорупционных расследований "Наші гроші с Денисом Бигусом" и проект "Схемы", - говорится в заявлении Бигуса.
Как уточнила Седлецкая, Лебедева сказала, что ей не известно об инициативе отказаться от сторонних проектов именно на время ближайших выборов, но не отрицала, что такой вопрос может появиться во время самого заседания.
- Напомним, 4 сентября стало известно, что суд предоставил ГПУ доступ к информации с телефона главреда "Схем" Седлецкой за 17 месяцев.
- Адвокаты Седлецкой 11 сентября подали апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева от 27 августа.
- Седлецкая заявила, что генпрокурор Юрий Луценко пригласил ее на тайную встречу для объяснения необходимости доступа к информации с ее телефона. В ответ на предложение встретиться в закрытом формате Седлецкая предложила Луценко дать открытый комментарий в прямом эфире.
- Позже Луценко объяснил, почему доступ к телефону журналистки "Схем" пришлось получать через суд.
- 18 сентября Апелляционный суд Киева ограничил доступ ГПУ к данным мобильного телефона Седлецкой, отменив соответствующее постановление Печерского суда.
- В свою очередь ЕСПЧ также запретил украинской власти доступ к данным с телефона главреда "Схем".
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