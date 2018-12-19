"Покупатель" вертолетной площадки Януковича за 500 грн избежал суда из-за сроков давности
Об этом сообщает "Экономическая правда", ссылаясь на решение Шевченковского райсуда Киева, принятого в конце ноября.
Указано, что ходатайство об освобождении от ответственности Андрея Чернышева подала прокуратура по причине того, что всплыли сроки давности.
Чернышеву инкриминировали фиктивное предпринимательство с целью прикрытия незаконной деятельности, по предварительному сговору группой лиц.
В 2010 году несколько сообщников предложили Чернышеву зарегистрировать на свое имя предприятие, к деятельности которого он в дальнейшем не имел отношения.
За это мужчине заплатили 500 гривен.
По версии следствия, "Амадеус Ко" позже использовали для незаконного занятия земельных участков на Парковой дороге в Киеве и строительства там КВЦ "Парковый", который называют вертодромом Януковича.
По словам правоохранителей, к строительству были причастны "лица из ближайшего окружения" экс-президента.
Фиктивное предпринимательство, в котором обвиняли Чернышева, является преступлением небольшой тяжести. Наказать за него можно было только в течение 2 лет, то есть до 2012 года.
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Напомним, 16 октября националисты из "Национального корпуса", ВО "Свобода" и "Правого сектора" заявили, что взяли под свой контроль вертолетную площадку Януковича, расположенную на Парковой дороге возле Верховной Рады.
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Активисты требуют вернуть здание в собственность, провести открытый конкурс по его целевому назначению, провести независимую и открытую оценку всего комплекса, включая стоимость земли и прочее.
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В Генеральной прокуратуре напомнили, что досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) еще не завершено.
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Напомним, прокуратура Киева передала вертолетную площадку на Парковой дороге в непосредственное управление государственного предприятия .
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11 октября арестованный конгрессно-выставочный центр "Парковый", известный как "вертолетная площадка Януковича", отдали в управление столичному коммунальному предприятию .
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