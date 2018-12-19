"Покупатель" вертолетной площадки Януковича за 500 грн избежал суда из-за сроков давности

19 декабря, 2018, 08:52

Владельца компании "Амадеус Ко", которой принадлежит так называемая вертолетная площадка Виктора Януковича, освободили от суда

Об этом сообщает "Экономическая правда", ссылаясь на решение Шевченковского райсуда Киева, принятого в конце ноября.

Указано, что ходатайство об освобождении от ответственности Андрея Чернышева подала прокуратура по причине того, что всплыли сроки давности.

Чернышеву инкриминировали фиктивное предпринимательство с целью прикрытия незаконной деятельности, по предварительному сговору группой лиц.

В 2010 году несколько сообщников предложили Чернышеву зарегистрировать на свое имя предприятие, к деятельности которого он в дальнейшем не имел отношения.

За это мужчине заплатили 500 гривен.

По версии следствия, "Амадеус Ко" позже использовали для незаконного занятия земельных участков на Парковой дороге в Киеве и строительства там КВЦ "Парковый", который называют вертодромом Януковича.

По словам правоохранителей, к строительству были причастны "лица из ближайшего окружения" экс-президента.

Фиктивное предпринимательство, в котором обвиняли Чернышева, является преступлением небольшой тяжести. Наказать за него можно было только в течение 2 лет, то есть до 2012 года.