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Программисты создали сервис, который за 5 секунд убирает фон с фотографий

Программисты создали бесплатное приложение, которое убирает из изображений задний фон за 5 секунд

Приложение называется Remove Background Image .

Фон убирается с помощью искусственного интеллекта.

Однако, сервис плохо убирает фон на фотографиях, где нет четкой границы между человеком и фоном. То есть, похожие по цвету.

Животных и растения отделять он пока не научился.

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