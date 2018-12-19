Программисты создали сервис, который за 5 секунд убирает фон с фотографий

19 декабря, 2018, 19:14

Программисты создали бесплатное приложение, которое убирает из изображений задний фон за 5 секунд

Приложение называется Remove Background Image .

Фон убирается с помощью искусственного интеллекта.

Однако, сервис плохо убирает фон на фотографиях, где нет четкой границы между человеком и фоном. То есть, похожие по цвету.

Животных и растения отделять он пока не научился.