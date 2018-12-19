Программисты создали сервис, который за 5 секунд убирает фон с фотографий
19 декабря, 2018, 19:14
Программисты создали бесплатное приложение, которое убирает из изображений задний фон за 5 секунд
Приложение называется Remove Background Image .
Фон убирается с помощью искусственного интеллекта.
Однако, сервис плохо убирает фон на фотографиях, где нет четкой границы между человеком и фоном. То есть, похожие по цвету.
Животных и растения отделять он пока не научился.
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