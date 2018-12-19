Послы НАТО призвали РФ освободить украинских моряков и воздержаться от эскалации
Об этом сообщает DW .
Послы альянса не обошли вниманием нападение на украинские корабли в Керченском проливе.
"Послы государств-членов НАТО отметили, что применение Россией военной силы против украинских моряков и кораблей рядом с Азовским морем в конце ноября было неоправданным", - сообщил чиновник НАТО на условиях анонимности.
По его словам, послы призвали Россию освободить украинских моряков и "воздержаться от любой дальнейшей эскалации".
Как рассказал глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко Лондон решил ускорить заход в Черное море британского разведывательного корабля Echo.
"Это одна из мер, которые нам обещали сделать, и это выполнили. Мы планировали, что корабль зайдет в январе, британская сторона сделала так, что по решению правительства это ускорилось, и он зашел сегодня", - сказал Пристайко.
- Ранее сообщалось, шо страны НАТО объявили о решении выделить дополнительные ресурсы Украины для программы профессионального развития НАТО, логистики и медицинской реабилитации украинских военнослужащих.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-