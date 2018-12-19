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Послы НАТО призвали РФ освободить украинских моряков и воздержаться от эскалации


фото: DPA
Во вторник, 18 декабря, на заседании комиссии Украина-НАТО по выполнению Киевом годовой программы сотрудничества с альянсом послы НАТО заверили Украину в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности

Об этом сообщает DW .

Послы альянса не обошли вниманием нападение на украинские корабли в Керченском проливе.

"Послы государств-членов НАТО отметили, что применение Россией военной силы против украинских моряков и кораблей рядом с Азовским морем в конце ноября было неоправданным", - сообщил чиновник НАТО на условиях анонимности.

По его словам, послы призвали Россию освободить украинских моряков и "воздержаться от любой дальнейшей эскалации".

Как рассказал глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко Лондон решил ускорить заход в Черное море британского разведывательного корабля Echo.

"Это одна из мер, которые нам обещали сделать, и это выполнили. Мы планировали, что корабль зайдет в январе, британская сторона сделала так, что по решению правительства это ускорилось, и он зашел сегодня", - сказал Пристайко.

  • Ранее сообщалось, шо страны НАТО объявили о решении выделить дополнительные ресурсы Украины для программы профессионального развития НАТО, логистики и медицинской реабилитации украинских военнослужащих.
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