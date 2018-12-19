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Поросенок "в законе": Одесский зоопарк снял новогодний шансон-клип, где вооруженная свинья преследует собаку

Настоящий новогодний триллер в Одесском зоопарке: символ 2019 - Свинья, преследует Собаку с битой, автоматом и ножами, чтобы забрать у нее "кресло босса". И все это под шансон

Видео опубликовали на YouTube-канале зоопарке, а в главной роли - Свиньи, снялся директор учреждения.

Сюжет закручен: Собака весь год была главной, и ей хорошо на своем месте. Вдруг к ней в гости заходит Свинья, настроена убрать "трон". После этого начинается погоня свиньи за собакой, которая использует для установления своих порядков различное оружие.

Директор зоопарек Игорь Беляков уже несколько лет подряд переодевается в различных животных и снимает клипы в зоопарке. Так, он успел побывать козлом, обезьяной, петухом и собакой.

 

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