Польша закроет пункт пропуска на границе с Украиной

19 декабря, 2018, 10:50

Пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей во Львовской области "Долгобичув-Угринов", открытый в 2014 году, будет работать до конца 2018

Об этом сообщили польские пограничники.

"В конце года заканчивается действие пилотного проекта пешеходного пересечения границы на автомобильном пункте пропуска "Долгобичув-Угринов"... Временный характер обустроенной для пешеходного движения инфраструктуры создает много угроз и не позволяет продлить действие пилотного проекта в его нынешнем виде", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за увеличения времени ожидания пересечения границы людьми, которые путешествуют автобусом, польские пограничники отмечают, что оправдано использование автобусных переездов по их прямому назначению

Впрочем, львовские пограничники пока не получали официальных документов о закрытии пешеходного перехода в Угринове.

"Действие эксперимента действительно заканчивается. Мы слышали о том, что пешеходный пункт пропуска намерены закрыть, но пока ждем официальных документов от польских коллег. Вероятно, завтра-послезавтра получим все документы и тогда будем знать точно, что будет с этим пунктом", - объяснила ZAXID.NET пресс-секретарь Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.

Открытый в 2014 году пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" предназначен исключительно для пересечения границы автомобильным транспортом. Впрочем, через год после открытия, летом 2015 года, там на 6 месяцев обустроили пеший переход.

Действие екперимента постоянно продолжали. Так могут сделать и на этот раз, поскольку часто эксперимент продолжали в последние несколько дней. Однако в официальном сообщении польских пограничников не упоминается о возможности продления этого эксперимента

По данным пограничников, ежесуточно пешеходным переходом в пункте пропуска "Долгобичув-Угринов" пользуются около 850 человек. Кроме этого пункта пешеходный переход на украинско-польской границе в пределах Львовской есть только в одном месте - в Шегинях.