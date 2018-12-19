Покушение на Бабченко: суд отпустил на свободу одного из подозреваемых
Об этом сообщает из зала суда Deutsche Welle .
Отмечается, что главная военная прокуратура во время заседания сняла со Стельмашенко обвинение в подготовке теракта. В то же время он признал вину в незаконном хранении оружия. За это суд назначил ему наказание в пять лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.
Служба безопасности Украины задержала Стельмашенко 13 июня.Тогда в его квартире нашли незарегистрированный пистолет с патронами. Правоохранители узнали о нем из телефона Бориса Германа, который на тот момент находился под арестом как непосредственый заказчик инсценированного убийства журналиста. В СБУ тогда заявили, что в мае Стельмашенко вместе с еще двумя гражданами Украины посещал Ростов-на-Дону, где проходил инструктаж для организации терактов в Украине.
Герман на судебных заседаниях объяснял журналистам, что лично не знаком со Стельмашенко и не знает, зачем он ездил в Ростов. На отсутствии каких-либо доказательств, подтверждающих подготовку его клиента к терактам, настаивал и адвокат Стельмашенко Олег Юрченко.
Выйдя на свободу, Стельмашенко отказался отвечать на вопрос о причинах поездки в Ростов-на-Дону, отметив, что не знаком ни с Германом, ни с Пивоварником. Прокурор Роман Цыб также не захотел комментировать изменение позиции обвинения.
Читайте также: Алексей Цимбалюк: Бабченко пришлось умирать дважды
- В ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Позже стало известно, что убийство было инсценировано в рамках спецоперации СБУ.
- СБУ удалось задержать организатора покушения. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченко является одной из операций российских спецслужб. "Киллер" Бабченко сдал организатора покушения СБУ.
- СБУ предоставила доказательства причастности россиянина Вячеслава Пивоварника к покушению на Бабченко и объявила ему подозрение в терроризме.
- 18 июня столичный апелляционный суд оставил под стражей предполагаемого организатора покушения на журналиста Бабченко Бориса Германа.
- Голосеевский районный суд города Киева после сделки со следствием приговорил к 4,5 года лишения свободы Бориса Германа, обвиняемого в организации попытки убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-