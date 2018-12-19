Покушение на Бабченко: суд отпустил на свободу одного из подозреваемых

19 декабря, 2018, 19:19

Шевченковский районный суд Киева в среду, 19 декабря, освободил из-под стражи 40-летнего Тараса Стельмашенко - одного из подозреваемых по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко

Об этом сообщает из зала суда Deutsche Welle .

Отмечается, что главная военная прокуратура во время заседания сняла со Стельмашенко обвинение в подготовке теракта. В то же время он признал вину в незаконном хранении оружия. За это суд назначил ему наказание в пять лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Служба безопасности Украины задержала Стельмашенко 13 июня.Тогда в его квартире нашли незарегистрированный пистолет с патронами. Правоохранители узнали о нем из телефона Бориса Германа, который на тот момент находился под арестом как непосредственый заказчик инсценированного убийства журналиста. В СБУ тогда заявили, что в мае Стельмашенко вместе с еще двумя гражданами Украины посещал Ростов-на-Дону, где проходил инструктаж для организации терактов в Украине.

Герман на судебных заседаниях объяснял журналистам, что лично не знаком со Стельмашенко и не знает, зачем он ездил в Ростов. На отсутствии каких-либо доказательств, подтверждающих подготовку его клиента к терактам, настаивал и адвокат Стельмашенко Олег Юрченко.

Выйдя на свободу, Стельмашенко отказался отвечать на вопрос о причинах поездки в Ростов-на-Дону, отметив, что не знаком ни с Германом, ни с Пивоварником. Прокурор Роман Цыб также не захотел комментировать изменение позиции обвинения.

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