Парубий до сих пор не подписал закон о трехлетнем бюджете

19 декабря, 2018, 11:55



фото: REUTERS

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сегодня подпишет законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)"