Парубий до сих пор не подписал закон о трехлетнем бюджете
19 декабря, 2018, 11:55
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сегодня подпишет законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Это дает возможность мне сегодня безотлагательно подписать закон ... и я сделаю это немедленно после окончания пленарного заседания", - отметил Парубий.
- Напомним, 6 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".
- В МВФ заявили, что введение Советом среднесрочного бюджетного планирования является знаковым событием для развития системы публичных финансов Украины.
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