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Парубий до сих пор не подписал закон о трехлетнем бюджете


фото: REUTERS
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сегодня подпишет законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Это дает возможность мне сегодня безотлагательно подписать закон ... и я сделаю это немедленно после окончания пленарного заседания", - отметил Парубий.

 

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