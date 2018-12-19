Относимся, как и РПЦ. Белорусская церковь запретила своим верующим участвовать в служениях ПЦУ
Об этом сказал официальный представитель Белорусской православной церкви Сергей Лепин, сообщает Радио Свобода.
Он сказал, что белорусские православные "не могут участвовать" в богослужениях ПЦУ.
По его словам, Белорусская православная церковь относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Русская православная церковь.
Сергей Лепин сказал, что руководство БПЦ не направляло приветствия новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
На вопрос, какие контакты БПЦ будет поддерживать с новосозданной Православной церковью Украины, Лепин сказал:
"Какие контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но некоторые вопросы все же отдельно. Ни о каких канонических, литургических отношениях речь не идет. Они даже невозможны с этой церковью".
- Напомним, Петр Порошенко достиг соглашения со Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по автокефальной церкви в Украине. Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента.
- 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему патриарху УПЦ КП Филарету и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии Украинской церкви.
- Церковь, которая получит Томос после объединительного Собора, будет называться "Православная церковь в Украине". Украина и Вселенский патриархат заключили важное международно-правовое двустороннее соглашение о сотрудничестве в рамках процесса предоставления Томоса об автокефалии.
- 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
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