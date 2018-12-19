Относимся, как и РПЦ. Белорусская церковь запретила своим верующим участвовать в служениях ПЦУ

19 декабря, 2018, 17:51

Православные верующие Беларуси не имеют права участвовать в служениях Православной церкви Украины

Об этом сказал официальный представитель Белорусской православной церкви Сергей Лепин, сообщает Радио Свобода.

Он сказал, что белорусские православные "не могут участвовать" в богослужениях ПЦУ.

По его словам, Белорусская православная церковь относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Русская православная церковь.

Сергей Лепин сказал, что руководство БПЦ не направляло приветствия новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

На вопрос, какие контакты БПЦ будет поддерживать с новосозданной Православной церковью Украины, Лепин сказал:

"Какие контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но некоторые вопросы все же отдельно. Ни о каких канонических, литургических отношениях речь не идет. Они даже невозможны с этой церковью".