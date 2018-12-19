Открывает двери и подает предметы. В США собака-поводырь получила диплом магистра
Об этом пишет АР, сообщает Общественное .
25-летняя американка Бриттани Хоули пользуется инвалидной коляской и страдает от хронической боли. Ее 4-летний ретривер Гриффин открывает дверь и подает предметы, на которые она указывает лазерной указкой. Также собака обеспечивает атмосферу комфорта для Бриттани.
На церемонии вручения дипломов документ об окончании университета собака получила вместе со своей владелицей - она стала магистром по трудотерапии.
"Я шла с ней к выпуску с первого дня. Она делала все то же самое, что и я", - сказала Бриттани.
Трудотерапия или Эрготерапия - это комплекс мероприятий, направленных на реабилитацию людей с нарушением психических или физических функций организма.
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