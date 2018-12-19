Открывает двери и подает предметы. В США собака-поводырь получила диплом магистра

19 декабря, 2018, 13:15

В американском университете Кларксона собака-поводырь Гриффин получила диплом магистра по трудотерапии вместе со своей владелицей - Бриттани Хоули

Об этом пишет АР, сообщает Общественное .

25-летняя американка Бриттани Хоули пользуется инвалидной коляской и страдает от хронической боли. Ее 4-летний ретривер Гриффин открывает дверь и подает предметы, на которые она указывает лазерной указкой. Также собака обеспечивает атмосферу комфорта для Бриттани.

На церемонии вручения дипломов документ об окончании университета собака получила вместе со своей владелицей - она стала магистром по трудотерапии.

"Я шла с ней к выпуску с первого дня. Она делала все то же самое, что и я", - сказала Бриттани.

Трудотерапия или Эрготерапия - это комплекс мероприятий, направленных на реабилитацию людей с нарушением психических или физических функций организма.