Одному из захваченных Россией моряков уменьшили арест на один день

19 декабря, 2018, 17:21

"Верховный суд Крыма" на один день уменьшил срок пребывания под стражей захваченному Россией украинскому моряку Владимиру Варимезу

Об этом сообщили на странице Крымский процесс в Facebook.

Поэтому Варимез будет находиться под стражей не до 25 января, а до 24-го.