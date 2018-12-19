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Одному из захваченных Россией моряков уменьшили арест на один день


фото: AP
"Верховный суд Крыма" на один день уменьшил срок пребывания под стражей захваченному Россией украинскому моряку Владимиру Варимезу

Об этом сообщили на странице Крымский процесс в Facebook.

Поэтому Варимез будет находиться под стражей не до 25 января, а до 24-го.

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