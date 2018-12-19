Община УПЦ (МП) в Черновицкой области перешла в Православную Церковь Украины

19 декабря, 2018, 14:51

19 декабря жители села Шишковцы, Кицманского района вместе со священником на собрании решили перейти из Московского Патриархата в Православную Церковь Украины

Об этом сообщает информационное агентство АСС .

Главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой ОГА Сергей Бухаров рассказал, что в церкви Рождества Пресвятой Богородицы собралось около сотни человек. Они единодушно решили перейти из УПЦ МП в Православную Церковь Украины.

"Сегодня утром на собрании все присутствующие, кроме одного человека, проголосовали за присоединение к Единой Поместной Церкви. Их поддержал и священник, проводивший собрание. Это пока первая община в области, которая сделала такой шаг. К этому шишковчане готовились с лета, люди собирали подписи за образование Поместной Церкви. Затем ждали объединительного Собора", - сказал Бухаров.

В агентстве заявляют, что жители села долго ждали этого события. Оно состоялось под председательством архиепископа Черновицкого и Хотинского Германа, и священника церкви, протоиерея Дмитрия Ходана, который является настоятелем храма в течение 30-ти лет.